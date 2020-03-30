نتيجة لتفشي كورونا.. مدير معهد الأورام يستغيث ويناشد المواطنين

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد القلب، إن المعهد كان يعتمد في توفير الدم، على الحملات في أماكن التجمعات سواء النوادي أو الكنائس أو الجوامع، ولكن حدث نقص في الدماء بسبب انتهاء هذه التجمعات بسبب كورونا.





وأضاف "أبو القاسم"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن حالات الأورام والعمليات الجراحية في حاجة لدم، والمعهد بدأ يعاني من نقص الدماء، ولن يستطيع توفير الدماء خلال الفترة المقبلة، معقبً:" نناشد الناس بالتبرع بالدماء".





وأشار إلى أن المعهد، قام بإعداد مبادرة داخل التجمعات السكانية الكبيرة، وهذا الأمر لقى استجابة جيدة من المواطنين، ولكنها ليست كبيرة.



