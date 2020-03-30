عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:20 م
جابور
جابور
أمنية فوزي
نفى الدكتور جون جابور، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، ما تناولته بعض وسائل الإعلام، عن أن المنظمة أنهت عملها في مصر.

وطالب "جابور" الجميع بتحري المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة.

وأضاف "جابور"، خلال مؤتمر صحفي، أن دور منظمة الصحة العالمية مستمر، وأن منظمة الصحة العالمية مستمرة لتقديم كل الدعم والماعونة للحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أنه عند انتهاء فيروس كورونا هناك دور آخر لمنظمة الصحة العالمية لتقديم الماعونة والدعم في مرحلة التعافي

إقرأ أيضًا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة 4 

وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

609 حالات إصابة

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا مكتب الصحة العالمية مصابين كورونا جابور بفيروس الصحة العالميه

أخبار تهمك

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ ساعة و 23 دقيقة

فايلر يوجه طلباً مفاجئاً لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 18 ساعة

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الكشف عن السبب وراء عدم تجديد الأهلي لتعاقده مع أحمد فتحي حتى الآن

منذ 42 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ أقل من ساعتين

شحنة متكاملة.. تحرك عاجل من القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:40 م

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

شحنة متكاملة.. تحرك عاجل من القوات المسلحة لمواجهة كورونا

04:47 م

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

03:58 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

03:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية