حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الهلال
الإثنين 30/مارس/2020 - 07:23 م
نفي النادي الأهلي التفاوض مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني لضمه في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف.
وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن عزم النادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني لضمه في الصيف، لتعويض رحيل رمضان صبحي المنتظر.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن لجنة التخطيط لم تتفاوض بشكل رسمى مع اللاعب، ولم يقدم عرضا لبحث مطالب الهلال لبيع اللاعب
وأضاف :" تم عرض اللاعلى على النادي عن طريق بعض الوكلاء ولكن لا يوجد شئ رسمي أو مفاوضات حول ضمه بالفترة المقبلة".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا