حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الهلال

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن لجنة التخطيط لم تتفاوض بشكل رسمى مع اللاعب، ولم يقدم عرضا لبحث مطالب الهلال لبيع اللاعب





وأضاف :" تم عرض اللاعلى على النادي عن طريق بعض الوكلاء ولكن لا يوجد شئ رسمي أو مفاوضات حول ضمه بالفترة المقبلة".