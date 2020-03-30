عاصي الحلاني لـ"الفجر الفني": عبد الحليم حافظ أيقونة لن تتكرر

الفجر الفني

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" التي طرحها من ألبومه الجديد، على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا.

أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن حبه الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عام 1977، وترك خلفه العديد من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في قلوب عشاقه.وقال "الحلاني" في تصريح خاص لـ"": أنا أعشق عبد الحليم حافظ منذ الصغر، واعتبره أيقونة لن تتكرر، وتربيت على صوته وفنه الراقي.يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب بـ"العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.