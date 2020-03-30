عاجل.. توجيه مهم لرئيس الوزراء بشأن معامل تحاليل كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، في اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل.





وفي بداية الاجتماع، استعرضت الوزيرة، الموقف الحالي للحالات، حيث أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن، 132 حالة.





ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن، وهي 132 حالة.





كما عرضت الوزيرة التوزيع الجغرافي، لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة.





وبدوره كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR).





ومن ناحيتها، أوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة المقبلة.





كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة 4

وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

609 حالات إصابة

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



