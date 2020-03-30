المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

قرر البنك المركزي الصيني اليوم الإثنين، خفض سعر الفائدة على القروض للبنوك بأكبر هامش منذ 5 سنوات، وضخ 50 مليار يوان "7 مليارات دولار" في النظام المالي لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التغلب على تأثيرات فيروس كورونا.





وأعلن بنك الشعب الصيني "المركزي" أنه أطلق عملية إعادة شراء الأوراق المالية، الإثنين، وخفض من معدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام من 2،40 بالمئة إلى 2،20 بالمئة.





وصرح جوليان ايفانز- برتشارد، كبير الخبراء الاقتصاديين في شئون الصين في "كابيتال إيكونوميكس" بأن هذا أكبر خفض منذ 2015، ويخفض معدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام إلى أقل مستوى لها في التاريخ".





وأضاف أنه: "من خلال تقديم القروض بمعدلات فائدة أقل، سيتمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بمعدلات الفائدة بين البنوك في السوق منخفضة، حتى يمتص النظام المصرفي خفض معدلات عمليات إعادة الشراء".





ودعا المكتب السياسي، أعلى هيئة في الحزب الشيوع، الجمعة الماضي، إلى إجراءات قوية وتعزيز الحوافز.





ولم تؤثر إجراءات، الإثنين، كثيرًا على مشاعر السوق، حيث سجل مؤشر شنجهاي الرئيسى انخفاضًا بنسبة 1%.





ومع انتشار وباء "كوفيد- 19" وتأثيراته على الاقتصاد العالمي خفض المحللون من توقعات نمو الاقتصاد الصيني.





وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أنها خفضت توقعات النمو في الصين في 2020 إلى نحو نصف توقعاتها السابقة، وهي 5،7%.