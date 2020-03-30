عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن مصابي كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:35 م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
شفاء 132 حالة وإصابة 47 آخرين ووفاة شخص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: إن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن، 132 حالة.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها منذ قليل، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة.

وتابعت أن إجمالي عدد المصابين بوجه عام يبلغ 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة 4 

وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

609 حالات إصابة

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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