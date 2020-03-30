أفضل نماذج امتحانات الثانوية العامة المصرية 2020 والمحذوف من المنهج من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:35 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أفضل نماذج امتحانات الثانوية العامة المصرية 2020 والمحذوف من المنهج من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

التعليم تنشر نماذج امتحانات الثانوية العامة 2020 والمحذوف من المنهج بعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم والذي حدد فيه تفاصيل سير العملية الامتحانية لجميع الصفوف الدراسية حيث نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي نماذج امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي http://elearning.moe.gov.eg/ حيث كانت الوزارة قد أعلنت منذ أيام عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، وقد أوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير أن الهدف من النماذج التي نشرتها الوزارة هو تدريب الطلاب على اختبارات الثانوية العامة قبل بدءها رسميًا في مطلع شهر يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر كامل.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في مصر بناء على توجيهات رئاسية، بعد انتشار فيروس كورونا وتسجيل عشرات الإصابات وحالات الوفاة بسببه بين المصريين، وذلك انطلاقًا من حرص الحكومة على الاهتمام بصحّة الطلاب، في وقت يحذّر فيه الاطباء من تزايد احتمالات العدوى بالفيروس في التجمّعات الكبرى مثل الجامعات والمدارس.


قرارات الوزارة بشأن  طلاب الصف الثالث الثانوى ( الثانوية العامة)

الامتحانات  سوف تكون على جملة ما درسه الطالب في العام الدراسي  2019-2020 أثناء (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020).

حيث قامت الوزارة بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي أن يتم تدريس باقي المناهج الدراسية المتبقية خلال الفترة بعد 15 مارس  في السنة التمهيدية لكل الكليات.

والامتحانات في موعدها حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بشعبتيها العلمي والأدبي .

وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية بما تضمن حفظ وسلامة الطلبة والطالبات.


نماذج امتحانات الثانوية العامة 2020

شهدت محركات البحث على شبكة الانترنت تساؤل الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة رغبة في الاطلاع على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر موقعها الرسمي، حيث قامت الوزارة بنشر نموذجين من نماذج الامتحانات بنظام البوكليت، فكل ما عليكم هو الدخول على رابط التعليم الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، واختيار المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الثاني والصف الدراسي الثالث، ثم اختيار نماذج تدريبية 2019 – 2020 الموجودة ضمن اختيارات النوعية والضغط على كلمة بحث، وقد طالبت الوزارة من جميع الطلاب التدريب على حل الأسئلة حتى لا يواجه الطالب صعوبة أثناء أداء الامتحان النهائي.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت  وزارة التربية والتعليم  جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 للطلاب ، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة حسب الجدول المقترح يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 يوليو لطلاب الشعبة العلمية قسم العلوم والشعبة الأدبية، ويوم السبت الموافق 4 يوليو لطلاب الشعبة العلمية قسم الرياضيات.

وشهدت محركات البحث في الساعات الماضية زيادة عدد عمليات البحث عن أفضل نماذج امتحانات الثانوية العامة المصرية 2020 والمحذوف من المنهج عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية elearning.moe.gov.eg،، في ظل الظروف الاستثنائية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

أفضل نماذج امتحانات الثانوية العامة المصرية 2020 والمحذوف من المنهج من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

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