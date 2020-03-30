أمل رزق لـ"الفجر الفني": أغاني العندليب كلها جميلة.. لكن هذه الأقرب لقلبي

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أعربت الفنانة أمل رزق عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عن عمر يناهز 48 عام، وخلال مسيرته الفنية استطاع أن يخطف قلوب الجمهور، وقدم العديد من الأغاني التي مازالت عالقة في أذهان الكثير.



وقالت أمل رزق في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنها تحب جميع أغاني العندليب ولكن الأقرب إليها هي أغنية "بأمر الحب"، وهي من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان منير مراد.



يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار)، توفي في عام 1977 خلال رحلة علاجه في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عامًا.