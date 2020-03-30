محمد عز يشكر رامي جمال على هذه الخدمة!؟

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احتفل الفنان محمد عز، بتوثيق حسابه على برنامج الترفيه "تيك توك"، وذالك من خلال مشاركته لصورة لحسابه على هذا البرنامج، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب"عز" تعليقا على الصورة قائلا "الأكونت على التيك توك اتوثق الحمد لله شكرا يا رامي جمال يا موثقاتي يا جامد وألف شكر للمحترم محمد حسن".



وتفاعل الجمهور على هذه الصورة مهنئين "عز" فقال أحدهم "مبرووك يا أغلى الناس..ربنا يوفقك دايما يا صديقي"، وقال آخر "مبرووك يا عز".



ويقوم عدد كبير من الفنانين باستخدام البرنامج الترفيهي"تيك توك" لقضاء وقتهم في أيام حظر التجول،بسبب الشعور بالملل من البقاء في المنزل.



وشارك الفنان محمد عز في مسلسل "الأخ الكبير" الذي حقق نجاحا كبيرا، ومع عدد من الفنانين منهم آيتن عامر،دينا فؤاد،عبير صبري، وهبة مجدي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مشاركته في مسلسل "إلا أنا" والذي بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي، وهو تأليف أمين جمال، وأيضا مشاركته في فيلم "استدعاء ولي أمر" مع الفنانة حورية فرغلي.

