محمد رمضان يطرح أولى أغاني مسلسل "البرنس" لـ حسن شاكوش

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:01 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى فكيه
طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة على قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،، من مسلسل "البرنس" المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل والتي تحمل اسم "شارع أيامي"، من غناء حسن شاكوش.

وتقول كلمات الأغنية 

"على ناصية شارع ايامي ساكن مع احزاني في بيت قدام مني ساكنه آلامي، وأنا والوجع الحيط في الحيط عذابي تملي واقف على الباب وجراحي ياما بين الأحباب بتخبط على قلبي ليلاتي أنا اللي عايش من غير روح اسمي من الافراح ممسوح احلمي من شباك مفتوح بتطل على بحر الاوهام قافل عليا بـ ميت ترباس هربان من الدنيا والناس لو عمرى كان مبني على أساس كنت ابني دور للراحة وانام، تعبت من الحياة ومليت فاضلي يومين واكون طقيت ببني بالضحكة مليون بيت مفيش ولا ايد بتغنيني بمثل اني قادر اعيش ورافع راسي مبوطيش لكن قلبي شبع تلطيش وطبع العين مغميني".

من ناحية أخرى يواصل النجم محمد رمضان، تصوير دوره في مسلسله " البرنس"، الذى ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، حيث كشف المخرج محمد سامى عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهر محمد رمضان وحيدًا سجينًا على البوستر، خاصة أن أحداث العمل تشهد دخوله السجن بسبب صراعاته مع أخوته بعد وفاة والدهم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجاري.

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