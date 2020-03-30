في ذكرى رحيله.. تعرف على رأي العندليب في تقديم الأغاني القديمة

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ظهر العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي والفنان سمير صبري، في برنامج "النادي الدولي".





وقال له الإعلامي سمير للفنان عبد الحليم :"تعتقد الأغاني القديمة لما بتتقال تاني وبتنجح تفسيرها ايه"، فرد عليه حليم قائلاً: "أنا بختار أغاني من القديمة اللي كانت سابقة وقتها لما اتعلمت، يعني لما تسمع "توبة" ، هتحس كأنها اتلحنت النهاردة كذلك "قولوا" كذلك "أول مرة" ، كذلك "في يوم من الأيام" ".



وأضاف حديثه قائلاً: "المستمع يشعر بأن الغنوة صُنعت له اليوم، ولا نُغير في الألحان".



يوافق اليوم ذكرى رحيل، الفنان عبد الحليم حافظ، بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر يناهز ال 48 عام، وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، بأفلامه وأغانيه .