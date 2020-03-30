في ذكرى رحيله.. تعرف على رأي العندليب في تقديم الأغاني القديمة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:47 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
نادين نجدي
ظهر العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي والفنان سمير صبري، في برنامج "النادي الدولي".


وقال له الإعلامي سمير للفنان عبد الحليم :"تعتقد الأغاني القديمة لما بتتقال تاني وبتنجح تفسيرها ايه"، فرد عليه حليم قائلاً: "أنا بختار أغاني من القديمة اللي كانت سابقة وقتها لما اتعلمت، يعني لما تسمع "توبة" ، هتحس كأنها اتلحنت النهاردة كذلك "قولوا" كذلك "أول مرة" ، كذلك "في يوم من الأيام" ".

وأضاف حديثه قائلاً: "المستمع يشعر بأن الغنوة صُنعت له اليوم، ولا نُغير في الألحان".

يوافق اليوم ذكرى رحيل، الفنان عبد الحليم حافظ، بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر يناهز ال 48 عام، وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، بأفلامه وأغانيه .

أخبار تهمك

خليفة محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

من أجل عيون الساحر.. زيدان يطرد 5 نجوم من العيار الثقيل في ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوجه طلباً مفاجئاً لإدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بثنائي الفريق لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ ساعة الا ربع

شحنة متكاملة.. تحرك عاجل من القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

08:26 م

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

07:20 م

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

06:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية