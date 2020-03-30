ارتفاع الدولار يهوي بأسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





هوت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن ارتفعت أسعار الدولار والبورصة الأمريكية حيث شهد مؤشر "داو جونز" مكاسب بنحو 500 نقطة خلال التعاملات.





وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى نهاية الشهر المقبل وسط احتمالات تفاقم أزمة الكورونا في الولايات المتحدة في الأسبوعين القادمين.





وكان الرئيس الأمريكي أقر حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الانكماش الاقتصادي الذي سببه الفيروس، بعد تمريرها من جانب مجلسي النواب والشيوخ.





وبالنسبة لتطورات الوباء، جلبت عطلة نهاية الأسبوع المزيد من الأخبار السيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات عالمياً أكثر من 35 ألف حالة وما يزيد عن 740 ألف حالة إصابة حول العالم.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال الشهر الماضي.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.90 دولار للأوقية عند مستوى 1643.20 دولار للأوقية.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1618.32 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 99.294.



