ارتفاع الدولار يهوي بأسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:16 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

هوت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن ارتفعت أسعار الدولار والبورصة الأمريكية حيث شهد مؤشر "داو جونز" مكاسب بنحو  500 نقطة خلال التعاملات.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى نهاية الشهر المقبل وسط احتمالات تفاقم أزمة الكورونا في الولايات المتحدة في الأسبوعين القادمين.

وكان الرئيس الأمريكي أقر حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الانكماش الاقتصادي الذي سببه الفيروس، بعد تمريرها من جانب مجلسي النواب والشيوخ.

وبالنسبة لتطورات الوباء، جلبت عطلة نهاية الأسبوع المزيد من الأخبار السيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات عالمياً أكثر من 35 ألف حالة وما يزيد عن 740 ألف حالة إصابة حول العالم.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.90 دولار للأوقية عند مستوى 1643.20 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1618.32 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 99.294.

واصلت أسعار الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثميم، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد بيانات اقتصادية ووسط تفاقم تأثيرات الكورونا على الاقتصاد العالمي وبالتزامن مع تشديد إجراءات الإغلاق.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال الشهر الماضي.
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ويستعد المستثمرون لفترة طويلة من حالة عدم اليقين حيال تفشي فيروس "كورونا"، مما دفعهم إلى تفضيل حيازة السيولة النقدية (الكاش) وسط الأزمة، مع تشديد عمليات الإغلاق الوطني لمعظم الدول في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دوناد ترامب" تمديد إجراءات التباعد الإجتماعي والإغلاق الوطني حتى نهاية أبريل القادم، وتستعد أوروبا إلى تمديد آخر في عمليات الإغلاق، كما أن اليابان على وشك اتخاذ إجراء مماثل بعد زيادة أعداد الضحايا بالكورونا.

وتستمر جميع الدول في الكشف عن حزم تحفيزات مالية كمحاولة لاحتواء تفشي الكورونا، حيث وقع ترامب حزمة التحفيز البالغة تريليوني دولار في نهاية الأسوع الماضي، لتصبح قانوناً يساعد الأفراد والشركات.

وتجاوز عدد المصابين عالمياً 732 ألف حالة، مع وفاة ما يزيد عن 34 ألف شخصاً حتى الآن وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 1.1 بالمائة لتصل إلى 1.1019 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية مسجلة 107.94 ين.

فيما صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.2381 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 0.9606 فرنك.

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