الأهلي يضحي بثنائي الفريق لضم نجم بيراميدز

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:24 م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
حسام مجدي

أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع محمد حمدي نجم نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق.

وقد تواصل مسئولو النادي الأهلي مع محمد حمدي خلال الفترة الماضية وأظهر اللاعب موافقته على الانضمام للنادي الأحمر ولكن يجب أولا التواصل مع نادي بيراميدز.

وعرض الأهلي على نظيره بيراميدز الحصول على مبلغ مالي بالاضافه إلى أحد الثنائي جيرالدو دا كوستا أو محمود وحيد مقابل حصول النادي الأحمر على محمد حمدي.

وينتظر الأهلي رد نادي بيراميدز على العرض المقدم لضم محمد حمدي في الصيف القادم.

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