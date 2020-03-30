ولي عهد أبوظبي والرئيس الموريتاني يبحثان أزمة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:19 م
ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الموريتاني
ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الموريتاني
وكالات

أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الاثنين اتصال هاتفي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه بحث مع الرئيس الموريتاني العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتوسيعها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وشملت المباحثات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

هذا وثمن الشيخ محمد بن زايد، في وقت سابق من اليوم، رسالة شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب، للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على تويتر: "أكدت لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات".

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 740 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 156 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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