ولي عهد أبوظبي والرئيس الموريتاني يبحثان أزمة كورونا





أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الاثنين اتصال هاتفي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.





وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه بحث مع الرئيس الموريتاني العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتوسيعها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وشملت المباحثات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.





هذا و ثمن الشيخ محمد بن زايد، في وقت سابق من اليوم، رسالة شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب، للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون.





وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على تويتر: "أكدت لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات".



