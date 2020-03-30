خاص ..علاء مرسي للعندليب: ستظل رمز الحب على مدى السنين

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:03 م
علاء مرسي والعندليب
علاء مرسي والعندليب
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان علاء مرسي عن حبه الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي توفي في مثل هذا اليوم، عام 1977، ورحل بجسده، ولكن مازالت أعماله تحي ذكراه.

وقال علاء مرسي في تصريح خاص لـ'الفجر الفني': عبد الحليم حافظ ترك فراغ كبير على مدي السنين، وهو موجود معنا بفنه الجميل الذي تركه لنا، وسيظل العندليب رمز كبير للحب.

وأشار "مرسي" أن من أقرب الأغاني التي يحبها للراحل حليم، هي أغنية "روحولوا المدينة"، الذي قدمها للرسول صلى الله عليه وسلم.

يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار)، توفي في عام 1977 خلال رحلة علاجه في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 47 عامًا.

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي فيلم بورصة مصر"، وهو من بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروه عبدالمنعم، ريكو، المطربه هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي احمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه.

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