حمادة هلال يروج لـ أغنيته الجديدة "متونسين ببعض"

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:06 م
حمادة هلال
حمادة هلال
مصطفى فكيه
يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة لحث المصرين على البقاء في منازلهم واتباع تعليمات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال حماده هلال في فيديو طرحته الصفحة الرسمية لفناة" mbc مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاُ "انتظرو أغنية متونسين ببعض".

وتقول بعض كلمات الأغنية "خلينا كدا متونسين ببعض.. هزرنا حبه بس ال جاي جد خليك في البيت وبلاش تروح لـ حد".

و رغم انتشار فيروس كورونا وتسببه في إلغاء كل الاحتفالات الخاصة بعيد الأم، لم ينسى النجم حمادة هلال الأمهات المصرية والعربية، وأهداهم كليب أغنية جديدة بعنوان "ست الناس"، والذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج أحمد بدران.

واحتفل هلال مؤخرًا بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه في وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهوري الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الأعمال في القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".

وكانت آخر حفلات النجم حمادة هلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

وكان حمادة هلال قد طرح مؤخرًا أغنية "أوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الماضية، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضي 2019 منها "الناس الحلوة" التي غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذى قام ببطولته في دراما رمضان الماضي.

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خليك في البيت حماده هلال اغنيه متونسين ببعض

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