"التعاون الإسلامي" يشيد بالأمر الملكي للعلاج المجاني لمصابي كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، يعكس حرص خادم الحرمين على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام: "إن هذا الأمر الملكي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، سوف يشمل عددا كبيرا من المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدول الأعضاء في المنظمة الذين يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية، وأن شموله المخالفين لنظام الإقامة يعكس التطبيق الحقيقي لتعاليم الإسلام واهتمام الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالإنسان المقيم في هذه البلاد بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه، وبغض النظر عن شرعية إقامته في المملكة وهذه ذروة الاهتمام العملي بحقوق الإنسان والمكافحة الفعالة لفيروس كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المصابين العلاج المجاني التعاون الاسلامي الامر الملكي

أخبار تهمك

من أجل عيون الساحر.. زيدان يطرد 5 نجوم من العيار الثقيل في ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ أقل من ساعتين

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضحي بثنائي الفريق لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

شحنة متكاملة.. تحرك عاجل من القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه طلباً مفاجئاً لإدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير العدل: الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بدعم خادم الحرمين وولي العهد

العثيمين: الجميع يتحمل مسؤولية مكافحة الغلو ونشر ثقافة الاعتدال

شاهد.. زيارة ضيوف برنامج خادم الحرمين لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين بكوريا الجنوبية

"التعاون الإسلامي" تشيد بالخدمات المقدمة لمشروعات المشاعر المقدسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

08:26 م

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

07:20 م

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

06:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية