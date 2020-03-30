"التعاون الإسلامي" يشيد بالأمر الملكي للعلاج المجاني لمصابي كورونا

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، يعكس حرص خادم الحرمين على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.





وقال الأمين العام: "إن هذا الأمر الملكي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، سوف يشمل عددا كبيرا من المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدول الأعضاء في المنظمة الذين يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية، وأن شموله المخالفين لنظام الإقامة يعكس التطبيق الحقيقي لتعاليم الإسلام واهتمام الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالإنسان المقيم في هذه البلاد بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه، وبغض النظر عن شرعية إقامته في المملكة وهذه ذروة الاهتمام العملي بحقوق الإنسان والمكافحة الفعالة لفيروس كورونا".