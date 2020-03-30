لاوتارو مارتينيز يقول كلمته الأخيرة من الانتقال إلى برشلونة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:28 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أحمد عصام

حسم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي موقفه من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد تلقى لاوتارو العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، ويعد نادي برشلونة الإسباني هو أبرز الأندية التي ترغب في شراء مارتينيز بالإضافة إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن لاوتارو مارتينيز لا يريد الرحيل عن إنتر ميلان، حيث أنه يشعر بالسعادة في مدينة ميلانو، ومازال لديه الطموح لحصد الألقاب مع الفريق. 

ويملك لاوتارو مارتينيز شرطا جزائيا في عقده مع نادي إنتر ميلان يبلغ 112 مليون يورو.

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