علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تحول نادي الزمالك على جميع المستويات خلال فترة تولي المستشار مرتضى منصور





وقال مقلد في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامية فرح علي ببرنامج أخبارنا : في عهد المجالس السابقة كان نادي الزمالك مجرد ساحة شعبية، ولكن الآن تحول إلى نادي عالمي





وأضاف : تم عمل نادي نهري كبير بالإضافة إلى طفرة إنشائية كبيرة على جميع المستويات، هناك حدائق وصالات وحمامات سباحة للأعضاء.





وتابع : في عهد المجالس السابقة كنا نواجه ازمة كبيرة في بداية كل شهر بسبب توفير مبلغ مليون جنية لمرتبات الموظفين والعمال، ولكن الأمر الان تحول تماما،المستشار مرتضى منصور نجح في توفير الموارد المالية من كل اتجاة.