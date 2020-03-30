الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:39 م
إيناس عزالدين
إيناس عزالدين
هبة أحمد
استغاثت المطربة إيناس عز الدين، بوزيرة الصحة، نظرًا لما قابلته خلال تواجدها بمستشفى حميات امبابة بعدما تم نقلها هناك بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت إيناس منشورًا قالت فيه: "نداء مني أنا المواطنة إيناس محمد عز الدين إلى السيدة وزيرة الصحة،كلنا رأينا الفترة الماضية قرارات الحكومة و جميع الوزارات للتصدي لوباء ضرب العالم أجمع وجميعنا أشدنا بدور الحكومة المصرية و الإجراءات المتبعة والتي أحدثت تحول كبير فجأة في سياسة إدارة الأزمة في مصر، والجميع لمس المجهودات المبذولة ومن الممكن أن يكون هناك مستشفيات كثيرة مجهزة لاستقبال حالات الكورونا واشتباه حالات الكورونا، ولكن مستشفى حميات امبابة خارج التصنيف نهائيًا غير مجهزة بالموارد اللازمة و العاملين بها كان الله في عونهم يعملون على قدم وساق في إطار حدود الموارد المسموحة لهم ولكن النقص والعجز كبيررر جدًا".

وتابعت إيناس عز الدين قائلة: "منذ أمس وأنا بنفس الكمامة لم تتغير منذ أكثر من 17 ساعة لا يوجد جوانتي لا يوجد مطهرات لا يوجد صابون بالحمام لا يوجد كحول هناك نقص وعجز في المواد طبية ومواد علاجية غير موجودة".

وأضافت إيناس عز الدين قائلة:" أيضًا هناك نقص في مواد التنضيف الذباب والناموس والأبراص بجواري في الغرفة، كل هذا في القسم الاقتصادي يعني اللي بفلوس فياترى ما الحال بالقسم المجاني".

وانهت إيناس عز الدين كلامها قائلة :"رجاء إعادة النظر في الأمر أنا لم أتحدث عن كل المستشفيات، و من الممكن أن يكونوا أفضل حالاً بكثير، وأنا لا اعلم لذلك أنا تحدثت فقط عن المستشفى التي أنا بداخلها الآن وشاهدت كل مافيها".

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