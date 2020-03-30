الأربعاء.. زينة ضيفة شيرين سليمان في "عين"

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:09 م
زينة
زينة
مي مرسي
تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، الفنانة زينة، في حلقة خاصة من برنامج "عين" المذاع على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء المقبل.

تتحدث زينة خلال اللقاء عن مسلسلها الجديد وأعمالها الفنية المقبلة، وعن علاقتها بولديها "زين وعز"، كذلك أصدقائها المقربين من النجوم، فضلا عن تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

أيضا يحل الفنان حمادة هلال ضيفا خلال البرنامج ليتحدث عن كواليس تصوير أحدث أغانيه، وكيفية اختياره للأغاني الجديدة، وأعماله المقبلة. كذلك موقفه من أغاني المهرجانات واستعداده للتعاون مع مطربيها. ويرد أيضا على تشابه لحن أغنية "اوه لا لا" مع لحن أغنية "فطومة" لفريق واما.

ويعرض البرنامج لقاء مع الملحن والمطرب عزيز الشافعي، يكشف من خلاله كواليس أغنية "يوم تلات" و"سهرانين"، فضلا عن تسريب أغنية "زي ما انتي" بصوت رامي صبري.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تكون الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

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