محمد بن زايد: على الجميع مسؤولية وطنية تاريخية في مواجهة كورونا





قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، مساء اليوم الاثنين، إن على الجميع مسؤولية وطنية تاريخية في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".





وجاءت تصريحات الشيخ محمد بن زابد، خلال لقاء مرئي مع المسؤولين لمتابعة مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وأضاف: "نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة، وأقول للفرق الوطنية: عليكم مسؤولية وطنية تاريخية"، لافتاً إلى أن "القيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان، وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصراً في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن".





​وتابع: "الإمارات بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف، وسموه يشكر الجهات والكوادر الذين يحافظون على سمعة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها".



