محمد بن زايد: على الجميع مسؤولية وطنية تاريخية في مواجهة كورونا
الإثنين 30/مارس/2020 - 08:28 م
وكالات
قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الاثنين، إن على الجميع مسؤولية وطنية تاريخية في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
وجاءت تصريحات الشيخ محمد بن زابد، خلال لقاء مرئي مع المسؤولين لمتابعة مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف: "نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة، وأقول للفرق الوطنية: عليكم مسؤولية وطنية تاريخية"، لافتاً إلى أن "القيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان، وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصراً في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن".
وتابع: "الإمارات بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف، وسموه يشكر الجهات والكوادر الذين يحافظون على سمعة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها".
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 768 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى حوالي من 37 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 160 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا