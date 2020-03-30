الابتدائية والإعدادية والثانوية.. اعرف المحذوف من مناهج الأزهر الشريف في توزيع المناهج الجديد 2020 in here

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:45 م
طلاب الأزهر الشريف
طلاب الأزهر الشريف
الابتدائية والإعدادية والثانوية.. اعرف المحذوف من مناهج الأزهر الشريف في توزيع المناهج الجديد 2020 in here

أعلن الأزهر الشريف مؤخرًا عن حذف أجزاء من مناهج طلاب جميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية 2020، ضمن مجموعة من القرارات العاجلة ولمهمة التي تهم جميع المقيدين بالمعاهد على مستوى الجمهورية، وذلك للتخفيف عن الطلاب والطالبات في تلك الفترة العصيبة، التي يستمر تأجيل الدراسة فيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تأجيل الدراسية، حتى لا يصاب الدراسين والمعلمين فيها بهذا المرض في حال عودة العمل وتجمعهم من جديد، ليتم الاستغناء عن الدوام المدرسي والحصص، والاكتفاء بمنصات التعليم عن بعد الإلكترونية، والتي بينها منصة الأزهر التعليمية التابعة لبوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت، مع العلم أن قرارات الأزهر تشابه كثيرا ما تم اتخاذه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ أيام في نفس الشأن.
 
وفي الفترة الراهنة، يريد مئات الآلاف من الأزهريين معرفة المحذوف من مناهج الأزهر، وتوزيع منهج الأزهر 2020 للمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الابتدائية، وتوزيع المناهج على شهور السنة الدراسية الحالية 2019-2020 التي بدأت منذ سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في يوليو المقبل، ونحن نعرفكم بهذا من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت والتي تتيحها إلكترونيا ولكل السنوات.

المحذوف من مناهج الأزهر 2020 بوابة الأزهر الإلكترونية

وقد أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر،  عن تخفيف المناهج الدراسية على الطلاب في جميع المراحل، وحذف أجزاء من المقررات لأن الطلاب لم يتلقوا شرح المادة العلمية منذ منتصف مارس الجاري الذي شارف على الانتهاء، وستستمر فترة تعليق الدراسة لأسبوعين بداية من غد السبت أي حتى منتصف أبريل.

ونص القرار على حذف أجزاء المناهج التي كان من المقرر شرحها من بعد يوم 15 مارس الجاري، للطلاب في كل المراحل من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، كما أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستكون مقتصرة على الشهادة الثانوية فقط، مع إلزام البقية بإعداد مشروع بحثي يتم على أساسه منحهم الدرجات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا، المنصة التعليمية للأزهر الشريف والتي تقدم منصة الأزهر التعليمية للتعليم عن بعد، والتي يتم رفع شرح المواد الدراسية عليها، حتى يتمكن الطالب من الاستفادة ومذاكرة دروسه ومراجعتها وهو فيالمنزل، كما يمكنكم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في المواد المشتركة.

توزيع مناهج الأزهر 2020 الثانوية والإعدادية والابتدائية

ويمكن للطلاب الأعزاء معرفة توزيع مناهج الأزهر الكامل من الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا، علما بأن القرارات الجديدة اليوم شملت أن يتم تكليف قطاع المعاهد الأزهرية إعلان الأجزاء المحذوفة بدقة، ويمكنك الاستفادة من مستندات التوزيع في تقدير الملغي من كل المواد.

وتجدر الإشارة إلى أن توزيع مناهج طلاب الأزهر مختلف عن نظائرهم في التعليم العام، بسبب أنهم يدرسون العلوم الشرعية، فمثلا نجد أن القسم العلمي يدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء سويا بجانب علوم الحديث والفقه وغيرها، أما طلاب الأدبي فيدرسون علم النفس والتاريخ والجغرافيا والعلوم الدينية أيضا والجميع يشترك في القرآن الكريم.

ويزدات على طلاب الابتدائية الأزهرية القرآن الكريم فقط مقارنتةً بطلاب التعليم العام، والإعدادية يدرسون مواد شرعية أيضًا لكن مجمعة في مادة واحدة، وطلاب الصف الثالث الإعدادي تم إلغاء الامتحانات لهم وتكليفهم ببحص، وسيمتحن بالأزهر الترم الثاني فقط طلاب الشهادة الثانوية مع أخذ إجراءات الحماية من الفيروس.

ولم يتم الأزهر الشريف إجراء أي امتحانات في الترم الثاني سوى للشهادة الثانوية العامة لتنظيم إجراءات تنسيق القبول بكليات الجامعة، وهو أمر لم يحدث من قبل على الإطلاق فتعود الجميع أن تجرى اختبارات الأزهر.

الابتدائية والإعدادية والثانوية.. اعرف المحذوف من مناهج الأزهر الشريف في توزيع المناهج الجديد 2020 in here

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