فايلر يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
اتخذ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي قراراه الرسمي بشأن رحيل نجم وسط الفريق في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.


ويرفض فايلر مدرب الاهلي فكرة رحيل والاستغناء عن لاعب الوسط المالي أليو ديانج في الصيف المقبل مهما كانت العروض المقدمة للاعب بعدما اثبت جدراته داخل النادي ولعب دوراً كبيراً في التشكيلة الاساسية.


وقال مصدر بالاهلي إن فايلر يرفض فكرة خروج ديانج من الاهلي بل يرفض فكرة مناقشة قرار الاستغناء عن اللاعب بعدما أصبح من العناصر الأساسية بالفريق، وبات لا غنى عنه، في تشكيل المارد الأحمر.


واكد على أن فايلر يرغب في الحفاظ على اللاعب لمواصلة استقرار الفريق للمنافسة على الالقاب والبطولات في الفترة القادمة حيث لا يزال الاهلي ينافس في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
Volume 0%
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر بوابة الفجر الفجر الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

من أجل عيون الساحر.. زيدان يطرد 5 نجوم من العيار الثقيل في ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

خليفة محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بثنائي الفريق لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في مصر

منذ ساعة و 24 دقيقة

شحنة متكاملة.. تحرك عاجل من القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه طلباً مفاجئاً لإدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فرمان ناري.. فايلر يرفض رحيل نجمي الأهلي في يناير

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي

رينيه فايلر يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

أخبار الأهلي اليوم الخميس 26 مارس: تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يُطالب الخطيب بيع نجم الأهلي.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز..

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

08:26 م

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

07:20 م

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

06:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية