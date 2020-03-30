فايلر يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

اتخذ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي قراراه الرسمي بشأن رحيل نجم وسط الفريق في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.









ويرفض فايلر مدرب الاهلي فكرة رحيل والاستغناء عن لاعب الوسط المالي أليو ديانج في الصيف المقبل مهما كانت العروض المقدمة للاعب بعدما اثبت جدراته داخل النادي ولعب دوراً كبيراً في التشكيلة الاساسية.









وقال مصدر بالاهلي إن فايلر يرفض فكرة خروج ديانج من الاهلي بل يرفض فكرة مناقشة قرار الاستغناء عن اللاعب بعدما أصبح من العناصر الأساسية بالفريق، وبات لا غنى عنه، في تشكيل المارد الأحمر.







