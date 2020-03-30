البيت الأبيض: ترامب وبوتين اتفقا على إجراء جديد لمواجهة كورونا

صرح البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على العمل سويا من خلال مجموعة العشرين؛ لقيادة حملة دولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وإنعاش الاقتصاد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وبحث بوتين، مساء اليوم في اتصال هاتفي، مع ترامب، سبل تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، حسبما أفاد الكرملين في بيان.





وأضاف البيان: أن "بوتين وترامب أعربا عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا في العالم، وأطلعا بعضهم البعض على الاجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".





ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 768 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى حوالي من 37 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 160 ألف شخص.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.