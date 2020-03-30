رئيس جامعة دمنهور: ارتياح بين الطلاب لطريقة التعلم عن بُعد (فيديو)

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أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن هناك ارتياحًا كبيرًا بين الطلاب بعد تفعيل خاصية التعلم عن بُعد وأكدوا علي استفادتهم أكثر من التعلم داخل الجامعة، وقال "صالح": أن جميع الطلاب أمانه في رقبتنا حيث تم تنظيم محاضرات تفاعلية عبر الانترنت كما تم عمل استبيان إلكتروني للطلاب وأولياء الأمور لطرح مشاكلهم والعمل علي حلها وتطويرها، وسيتم طمأنتهم أولا بأول.



وأضاف رئيس جامعة دمنهور، خلال لقاؤه لبوابة "الفجر" أنه سيتم التدريس للطلاب في إجازة الصيف وتجهيزهم لامتحانات العملي، كما أنه لأول مره يتم عمل سيمينار للطلاب وافدين من دول خارج مصر عبر خدمة الفيديو كونفرانس، وكانت تجربة رائعة للتعلم عن بعد، حيث تم تدريب أكثر من 660 عضو هيئة تدريس للتعلم الالكتروني والتعلم عن بعد كما أن هناك أكثر من برنامج للتعلم.



وفي سياق متصل، أكد رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة قامت بالعديد من الإجراءات داخل وخارج الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنظيم عدد من مجموعة من الفعاليات المجتمعية مثل حملات طرق الأبواب والتي يقوم بها شباب الجامعة بمختلف المدن والمراكز علي مستوي محافظة البحيرة لتوعية الأهالي وتوزيع شنط بها مطهرات وقفازات، وكذا تنظيم حملات لرش الشوارع المحيطة بالجامعة واستهداف مجمع مواقف دمنهور للقيام بأعمال التطهير وتوعية المواطنين.



وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أن جميع المطهرات المستخدمة في أعمال التطهير من أسبوعين تم تصنيعها بكلية الصيدلة وبمشاركة شباب وعمال يحبون بلدهم ووطنهم، كما تم لصق ملصقات علي السيارات المارة بالمدينة تفعيلا لهاش تاج "إلزم بيتك وخليك في بيتك عشان بلدك وأحبائك" للحفاظ علي ما تقوم بع الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا الجهود التي يقوم بها اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.



وأشار رئيس جامعة دمنهور، أنه تم عمل مسابقة لأفضل كلية تقدم ابتكارات وإبداعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومثلها لأفضل وكيل كلية وأفضل أستاذ جامعي أو عضو هيئة تدريس وموظف يقدموا ممارسات إبداعية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم فيديوهات توعوية مبتكرة بشكل جديد.