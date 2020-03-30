"الصحة السعودية" تعلن مغادرة أكثر من 2500 حالة دور الضيافة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشفت وزارة الصحة السعودية، أن عدد النزلاء الذين غادروا دور الضيافة الصحية بعد ما أمضوا فيها 14 يوماً ، وكانت نتائجهم سلبية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بلغ أكثر من 2500 حالة من جميع مناطق المملكة.

وبينت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت هم ممن استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

كما أمنت الوزارة كافة الخدمات للنزلاء حيث يتم توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء من الجانب الإجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل النزلاء ممن كانت منازلهم خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني. من جهتهم عبرالنزلاء عن سعادتهم وشكرهم للوزارة نظير ماقدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة واستمراراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره ، قد هيأت عددا من دور الضيافة الصحية ليقضي فيها الضيوف ممن يشتبه إصابتهم بكورونا، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة لهم ورعايتهم طبياً على مدى 14 يوما حفاظاً على صحتهم ومنعاً لانتقال العدوى للمخالطين لهم .

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وزارة الصحة مغادرة لوقاية من فيروس كورونا الضيافة السعودية

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