في ذكرى رحيله.. تعرف على بداية علاقة حليم ببليغ حمدي

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عندما سألته المذيعة بليغ عن علاقته بحليم قال :"علاقتي بحليم لم توطد إلا في المرحلة الثانية من أعمالنا، من أول الأغاني الشعبية التي بدأناها "على حسب وداد قلبي" ، "وانا كل ما اقول التوبة يا بوي".



ثم أضاف بليغ حديثه قائلاً:" ثم تطورت الأغاني إلى سهرات".





يوافق اليوم ذكرى رحيل، الفنان عبد الحليم حافظ، بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر يناهز ال 48 عام، وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، بأفلامه وأغانيه .