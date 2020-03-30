في ذكرى رحيله.. تعرف على بداية علاقة حليم ببليغ حمدي

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:53 م
عبدالحليم وبليغ حمدي
عبدالحليم وبليغ حمدي
نادين نجدي
عندما سألته المذيعة بليغ عن علاقته بحليم قال :"علاقتي بحليم لم توطد إلا في المرحلة الثانية من أعمالنا، من أول الأغاني الشعبية التي بدأناها "على حسب وداد قلبي" ، "وانا كل ما اقول التوبة يا بوي".

ثم أضاف بليغ حديثه قائلاً:" ثم تطورت الأغاني إلى سهرات".


يوافق اليوم ذكرى رحيل، الفنان عبد الحليم حافظ، بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر يناهز ال 48 عام، وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، بأفلامه وأغانيه .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالحليم وبليغ حمدي عبدالحليم بليغ حمدي أناة

أخبار تهمك

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إيناس عزالدين تهاجم وزارة الصحة: حميات امبابة فيها أبراص (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كواليس أزمة الأهلي وأحمد فتحي بسبب تجديد التعاقد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"8 الصبح" يرصد العلاقة الفنية الطويلة بين بليغ حمدي والعندليب ووردة

في ذكرى رحيله .. تعرف على الفريق الذي عشقه "حليم" وغنى له "زين النوادي"

في ذكرى رحيله.. تعرف على رأي عبد الحليم في الأغاني العالمية

في ذكرى رحيله..تعرف على الملحن الذي كان يحبه عبد الحليم حافظ.

في ذكرى رحيله.. تعرف على رأي العندليب في تقديم الأغاني القديمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

08:28 م

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

08:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية