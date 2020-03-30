في ذكرى وفاته.. باسكال مشعلاني تكشف لـ"الفجر الفني" عن أغانيها المفضلة للعندليب

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:15 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عن عمر يناهز 48 عام، وترك خلفه العديد من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في قلوب عشاقه.


وقالت "باسكال" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن من أقرب الأغاني التي تحبها لحليم هم "قارئة الفنجان"،"زي الهوا".


يشار إلى أن باسكال مشعلاني بدأت مشوارها الفني بأول البوم لها عام 1991"سهر سهر"، مع الملحن الدكتور جمال سلامة والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولكن من إكتشف صوتها هو الملحن إحسان المنذر والشاعر توفيق بركات، ومن ثم صعدت واشتهرت وتعاملت مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من كافة الوطن العربي.

كما يذكر أن أبرز الألبومات التي قدمتها باسكال مشعلاني "نظرة عيونك"، "خيالة"، "نور الشمس"، "لما بشوفك" ، " أكبر كذبة بحياتي" ، "بحبك أنا بحبك"، أم أشهر وأجمل ما غنت باسكال مشعلاني كان "حبيب قلبي" ، "لما بشوفك" ، "يا طير الغرام" ، "صعبة عيش من دونك" ، "ولا ده ولا ده".

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