ليس خليفة صلاح.. الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
 يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة فى تحديد بديل لجناح الفريق رمضان صبحي والمُعار حتي نهاية الموسم من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خاصة بعد غموض موقفه وإقتراب نهاية إعارته وعدم الوصول لحل من أجل تجديد الإعارة أو شرائه نهائيًا.

ودخل أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني والذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناح فى حسابات الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل نهاية الموسم.

وكان اللاعب السوداني قد شارك أمام القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ضمن مباريات دور المجموعات وسجل هدف فى مرمي الفريق.

بينما أيضًا دخل جناح المقاولون العرب طاهر محمد طاهر حسابات الأهلي للتدعيم فى حال رحيل رمضان صبحي نهاية الموسم، خاصة وانه يعد أحد اللاعبين الذى يتنبأ لهم الجميع بمستقبل باهر وأحد لاعبي المنتخب الأولمبي.

وكان طاهر قد تغيب عن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تأهل من خلالها المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بسبب الإصابة والتى أدت أيضًا لغيابه عن مباريات كثيرة هذا الموسم مع فريقه ببطولة الدوري، ولكنه شارك فى 6 مباريات هذا الموسم مع المقاولون صاحب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري وسجل هدف.

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