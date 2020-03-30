"نتنياهو" يعلن نتائج الفحوصات الطبية لفيروس كورونا الخاص به





كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفي - 19".





وذكر الحساب الرسمي لنتنياهو، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا، و مع ذلك، سيبقى نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".





ويذكر أن نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، دخوله للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية إثر مخالطته مع مصابة بفيروس "كورونا".





​وقال مكتب نتنياهو: إنه "ولإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي".





​ونفى مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته التقارير، التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعدما تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.



