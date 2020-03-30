طريقة عمل بحث "مشروع" للشهادة الإعدادية | تنسيق الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:07 م
الامتحانات
الامتحانات
طريقة عمل بحث "مشروع" للشهادة الإعدادية | تنسيق الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020

كيفية وطريقة عمل بحث للشهادة الإعدادية بعد إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستبداله ببحث أو مشروع يتم إعلانه من جانب الوزارة، وقد أكد وزير التربية والتعليم على أن امتحانات الترم الثاني بالمدارس سيتم إلغائها كلياً، وقد وضع الوزير شروط سيتم التحدث عنها في الأسطر القادمة. 


مشروع الشهادة الاعدادية

قد قرر الوزير أن كل طالب سيقوم بتقديم بحث في كل مادة سيتم تحديد ماهيته في بداية شهر إبريل، حيث سيتم التواصل مع الطلاب والمدرسين عبر شبكة أدمودو للتعليم عن بُعد لتقديم البحث عليها، وقد يكون ماهية البحث إما كتابة عدد من الأوراق وتقديمها أونلاين أو تقديم ملف باور بوينت كبريزنتيشن عن ما تم دراسته حتى يوم 15 مارس، لكن التفاصيل الكلية سيتم عرضها من جانب الوزارة بعد أيام.


تنسيق الشهادة الإعدادية

سيتم توفير خريطة جديدة لتنسيق الشهادة الإعدادية والالتحاق بالثانوي العام وغيره، إذ أن هناك مؤشرات بأن نتيجة الترم الأول مع نتيجة البحث المُقدم من طلاب الصف الثالث الإعدادي سيتم جمعها ووضع تنسيق استثنائي للعام الحالي بعدما أثرت الحالة الصحية والحجر الصحي على البلاد والتعليم بشكل خاص، وقد أكد الوزير على تقديم كافة الدعم للطلاب في المرحلة الراهنة.

وقد أكدت الوزارة أن البحث مطلوب من كل الطلاب على حدى ليتمكن من النجاح في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

طريقة عمل بحث "مشروع" للشهادة الإعدادية | تنسيق الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020

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