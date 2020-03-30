أسعار النفط تسجل أدنى تسوية منذ 2002

سجلت أسعار النفط أدني تسوية منذ 2002 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار القلق حول تخمة المعروض وتراجع الطلب على الخام.





وتسيطر حالة من التشاؤم على مستثمري الخام بفعل توقف النشاط الاقتصادي حول العالم في إطار السعي للسيطرة على فيروس كورونا، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي على الخام بنحو 20 مليون برميل يومياً.





كما تأثرت أسعار النفط سلبا بحرب الأسعار بين المنتجين في أوبك وروسيا، وسط زيادة الإمدادات وخفض الأسعار بين الجانبين، ما تسبب في توقعات بتخمة من المعروض في السوق.





وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان على إجراء محادثات حول سوق النفط على المستوى الوزاري، بحسب وكالة "رويترز".





وكانت الشركات الأمريكية قد أغلقت 40 منصة للتقنيب عن النفط في الأسبوع الماضي، مع التراجع الحاد للأسعار والذي أثر سلبا على مدى جدوى التنقيب عن الخام الصخري.





وعند التسوية، انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي (نايمكس) تسليم مايو بنسبة 6.6 بالمائة عند 20.09 دولار للبرميل، ليسجل أدنى أغلاق لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ فبراير 2002





وخلال الجلسة سجل الخام الأمريكي مستوى 19.27 دولار للبرميل.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 9 بالمائة مسجلاً 22.69 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 21.56 دولار للبرميل هو أدنى مستوى منذ عام 2002.



