كورونا يفجع نتنياهو بعد وضعه في الحجر

نتنياهو.. اتسعت رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليشمل كل البلدان العالمية والعربية ولم يفرق بين غني وفقير، مشهور أو مغمور، الكل عنده يتساوى.





وضع نتنياهو في الحجر الصحي





ووضع نتنياهو رئيس وزارء الكيان الصهيونيتحت الحجر الصحي، والعزل برفقة موظفيه، حسبما أفاد مكتبه.





إصابة نتنياهو





ويخضع نتنياهو إلى إجراء ثان اختبار لفيروس كورونا له، بعدما أجرى الأول في الـ15 من مارس الجاري، وجاءت عينة التحاليل سلبية.





نتنياهو خالط مستشارته





وأصيبت مستشارة نتنياهو اليوم الإثنين فيروس كورونا المستجد، ما استدعى وضع رئيس حكومة الاحتلال تحت الإقاقة الجبرية والحجر الصحي، لـ14 يومًا لحين التأكد من إصابته أو لا ولاسيمًا أنه خالط مستشارته كثيرًا.





مستشارة نتنياهو والمصابين في إسرائيل





وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4247 من بينهم 74 في حال خطيرة بزيارة 17% عن السابق، لتضاف إليهم مستشارة نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل.





اجتماعات نتنياهو





يُذكر أن نتنياهو اجتمع بمستشارته المصابة بفيروس كورونا المستجد، في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي ونواب من المعارضة، من أجل تشكيل حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.







