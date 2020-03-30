غلق محال بيع دواجن وأسماك ولحوم غير صالحة في باب الشعرية





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





تعافي 150 حالة





ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.





وفاة سيدة 44 عاما





بينما أردف المتحدث أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، وأنها توفت فور وصولها المستشفى.





حالا مستشفى العزل تخضع للرعاية





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المتحدث ذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.





لم نرصد أي حالات





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.





في حين لفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





خط ساخن لتلقي الاستفسارات





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شن اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة كبرى على عدة أسواق في نطاق الحي، من أجل مراقبة الأسعار لمواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء، كما تم المرور على المخابز من أجل مراقبة منظومة الخبز والتأكد من الأوزان ومدى توافره.وشدد رئيس الحي على المخابز السياحية، بتخفيض سعر رغيف الخبز لنصف القيمة، نظراً لمخالفته شروط الوزن.وأكد أنه تم غلق محلات لبيع اللحوم والدواجن والأسماك قامت بالبيع بأسعار مبالغ فيها ومخالفة للأسعار الرسمية، فضلا عن ضبط كميات من الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي.وأضاف أنه سيتم الدفع بسيارات من جهاز الخدمة الوطنية ووزارتي التموين والزراعة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية للقضاء على جشع التجار.وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المجتمع المدني من أجل توفير سيارات لبيع الخضروات بسعر الجملة.