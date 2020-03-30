سانشو يحدد وجهته المقبلة في الصيف

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:43 م
سانشو
سانشو
أحمد عصام


حدد اللاعب الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني وجهته المقبلة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد تلقي الكثير من العروض خلال الفترة الماضية.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب ‏الإندبندنت، إن جادون سانشو وعد مانشستر يونايتد بأنه سوف يرتدي الرقم 7 في الفريق، والاعتقاد الحالي بأنه سوف ينضم إلى النادي حتى بدون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكد اللاعب الشاب بالفعل ولكن بشكل غير رسمي بأنه سوف ينضم إلى مانشستر يونايتد، ورفض لاعب بوروسيا دورتموند الانضمام لنادي آخر خارج البريميرليج.

وشارك سانشو في 24 مباراة هذا الموسم بالدوري الألماني، حيث 14 هدف وصنع 15 هدف لزملائه في الفريق.

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