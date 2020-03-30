محمد طلعت يكشف سبب رحيله عن الأهلي

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:43 م
محمد طلعت
محمد طلعت
احمد شاكر
أكد محمد طلعت لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، أن حسام غالي قائد القلعة الحمراء السابق كان سبباً في رحيله عن الأحمر.

وقال طلعت خلال حواره ببرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "رحلت عن الاهلي بسبب أزمتي مع حسام غالي خلال المران، وبعدها عاقبوني وتدربت مع الناشئين".

وأضاف :" خرجت للاعارة مع الاتحاد السكندري وبعد ذلك وصل لي عرض من التضامن الكويتي وبالفعل انضممت لهم موسم".

وتابع :" رفضت التجديد لهم وحاولت العودة للدوري المصري ولكن لم استطيع، "طلع عليا سمعة إني بتاع مشاكل" ولم اجد أي نادي في مصر يرغب في ضمي".

واكمل:" وصل لي عرض من ذات راس الأردني وبالفعل انضممت لهم".

واكد :" لم اغضب يوما من جلوسي احتياطيا مع الاهلي، عندما اتدرب مع "متعب" مثلي الأعلي واجاوره في غرفة خلع الملابس، فكيف اغضب عندما أجلس له احتياطيا ؟". 


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