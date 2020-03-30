أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
الإثنين 30/مارس/2020 - 09:46 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 30/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ترامب وبوتين يتفقا على إجراء جديد لمواجهة كورونا
صرح البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على العمل سويا من خلال مجموعة العشرين؛ لقيادة حملة دولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وإنعاش الاقتصاد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || "كورونا" يسجل أكثر من 700 ألف إصابة على مستوى العالم
سجل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" أكثر من 700 ألف حالة إصابة على مستوى العالم، وفقًا لآخر إحصاء من مركز علوم وهندسة النظم بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ولي عهد أبوظبي والرئيس الموريتاني يبحثان أزمة كورونا
أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الاثنين اتصال هاتفي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
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