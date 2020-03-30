أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 30/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

صرح البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على العمل سويا من خلال مجموعة العشرين؛ لقيادة حملة دولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وإنعاش الاقتصاد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.







