جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة غلق المحال والمنافذ التجارية

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لأحياء العاصمة، مساء اليوم، لمتابعة إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بتطبيق قرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وبدأت الجولة بمنطقة وسط المدينة ثم شبرا والساحل وشارع الترعة البولاقية ودوران شبرا وشارع شبرا، ثم مناطق حدائق القبة وميدان عبد القادر الجيلاني وشارع المطرية بالزيتون وصولاً إلى ميدان المطرية.

وأثنى محافظ القاهرة خلال الجولة على الجهد الذي تبذله مديرية أمن القاهرة في تنفيذ قرار الحظر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

كما أشاد المحافظ بإلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.

رافق المحافظ فى جولته اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونائبي المحافظ للمنطقتين الشمالية والشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، وفاة سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، توفت فور وصولها المستشفى، إثر تدهور صحتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأردف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

ولفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة غلق المحال والمنافذ التجارية
جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة غلق المحال والمنافذ التجارية
جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة غلق المحال والمنافذ التجارية
جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة غلق المحال والمنافذ التجارية

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