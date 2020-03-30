محافظ الشرقية يتابع تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية وحظر تجوال المواطنين لمجابهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
سمر السيد
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأثنين، قرار غلق المحال التجارية وتجوال المواطنين بسادس أيام الحظر، للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحال التجارية من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحًا بإستثناءجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك حظر التجوال على حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الـ ٧ مساءً حتي الـ 6 صباحًا يوميا مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد إتخذ عدة قرارات تم البدء فى تنفيذها من يوم الاربعاء الماضى 25 3 2020 ولمدة ١٥ يومآ كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ قرار الغلق ابتدءا من الساعه الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي بالاضافه الى تمركز الكمائن الشرطية بالشوارع الرئيسية وبمداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرارحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي كإجراء وقائى للحد من انتشار الفيروسات بنطاق المحافظة.

أشاد محافظ الشرقيه بوعى المواطنين والتجار علي مستوي المحافظه وتعاونهم بالالتزام فى تنفيذ قرارت دولة رئيس الوزراء والتي من شأنها تقليل فرص الاصابه بفيروس كورونا ومن ثم الحفاظ علي سلامه وحياه المواطنين.

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