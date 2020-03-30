مدير "الصحة العالمية" يصدم الدول بشأن علاج كورونا

قال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مايك راين: إنه ليس هناك علاج مثبت إلى الآن لكورونا، ولكن يجري تجريب بعض الأدوية.





وأضاف "راين"، بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك دراسات تشير إلى احتمال تأثير بعض الأدوية المجربة على بعض وظائف الجسم لبعض المرضى.





وأوضح أن المنظمة تدعو إلى تجارب موحدة حتى نخرج بتوصيات دقيقة حول فيروس كورونا، قائلا: "لا نشجع الاستخدام واسع النطاق للأدوية المجربة حاليا، لأن ذلك يحرم مستهدفيها الأساسيين من الحصول عليها".





واستكمل "راين"، أنه يجب على كل دولة تعزيز جاهزية نظامها الصحي للتعامل مع مراحل تفشي كورونا المقبلة.





وفي سياق آخر، نفى الدكتور جون جابور، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، ما تناولته بعض وسائل الإعلام، عن أن المنظمة أنهت عملها في مصر.

وطالب "جابور" الجميع بتحري المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة.

مستمرون في تقديم الدعم لمواجهة كورونا

وأضاف "جابور"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن دور منظمة الصحة العالمية مستمر، وأن منظمة الصحة العالمية مستمرة لتقديم كل الدعم والماعونة للحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

المنظمة لديها دور آخر

وأشار رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أنه عند انتهاء فيروس كورونا هناك دور آخر لمنظمة الصحة العالمية لتقديم الماعونة والدعم في مرحلة التعافي.





نشعر بحماس لمواجهة كورونا





ومن ناحيته، قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إنهم ممتنون للعديد من البلدان التي ساهمت بـ600 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "نشعر بحماس كبير لمواجهة وباء كورونا".





كورونا يذكرنا بضعفنا





وأكد "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة كورونا، معلقًا: "فيروس كورونا يذكرنا بضعفنا"، وأنهم نشروا كتابًا عن كيفية التعامل مع كورونا.





وشدد على أنه لا بد من تقديم اهتمام خاص بالدول الفقيرة التي تعاني من مرض كورونا، ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطنين ورعايتهم، وأن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم للعاجز والمحتاج.





وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد علاج مثبت لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن يتم تجريب بعض الأدوية.