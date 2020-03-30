برلماني: من إيجابيات كورونا القضاء على الإرهاب

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:52 م
شكري الجندي
شكري الجندي
عبداللطيف هيبة
قال شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن من إيجابيات فيرس كورونا على المستوى الدولي، هو القضاء على الإرهاب في العالم، والذي هو عبارة عن صناعة أجهزة مخابراتية انحصرت داخل بلادها لمواجهة هذا الفيرس.

وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أنه على هذه الأجهزة، أن تقدر قدرة الله وتتعظ من هذا البلاء، وتعود إلى رشدها، وتعلم أن الله قادر على كل شيء وأن الله حرم قتل النفس وحرم أعمالها الإرهابية.

وتابع أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمة؛ لأنها تتعامل مع الفيروس بكل حكمة بقيادة سياسية خبيرة، ظهرت بكل إخلاص أمام الشعب، مؤكدًا أن الجميع يرى جيدا كيف تتعامل الحكومة مع هذا الفيرس وكيف تحاربة وتسعى إلى الأفضل والافضل.

ونوه بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتخطي هذه المرحلة، وعلى جميع المواطنين الالتزام بنصائح الدولة في الجلوس في المنزل واستخدام المطهرات والمعقمات وغسل الايدي بالماء والصابون باستمرار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفيروس ساهم في عودة التقارب بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته بعد أن كانت معظم البيوت مهمشة أو مفتقدة لروح التجمع، وجعل هناك لم الشمل من جديد، كما ساهم الفيرس في النظافة الشخصية والنظافة العامة، داعيًا الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة ويحفظ مصر وأهلها من السوء.

ارتفاع عدد المصابين والوفيات والمتماثلين للشفاء

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 150 حالة

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وفاة سيدة 44 عاما

بينما أردف المتحدث أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، وأنها توفت فور وصولها المستشفى.

حالات مستشفى العزل تخضع للرعاية 

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المتحدث ذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

لم نرصد أي حالات

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

في حين لفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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