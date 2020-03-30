كواليس أزمة الأهلي وأحمد فتحي بسبب تجديد التعاقد

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:52 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي

أوضح مصادر مقربة من النادي الأهلي، عن كواليس الخلاف الذ نشب بين أحمد فتحي ولجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح، اليوم، خلال جلسة تجديد التعاقد.

وأكد المصدر، على أن الأهلي قدم عرضا لفتحي لتجديد تعاقده لمدة موسمين، مقابل 10 ملايين جنيه في الموسم، ومليون جنيه إضافية مقابل الإعلانات، ليكون إجمالي ما يحصل عليه في الموسمين 22 مليونا.

كما أوضح، أن الخلاف بين فتحي ولجنة التخطيط نشب بينهما، نظرا لرغبة اللاعب في الحصول على قيمة عقد بقيمة 22 مليون جنيه كاملة دون خصم الضرائب منها، والمقدرة بنحو 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط رفضت طلب فتحي، خاصة أن النادي اتبع هذا الأسلوب مع كل اللاعبين، حيث يتضمن العقد قيمة الضرائب، فضلا عن منح اللاعب 10 ملايين في الموسم الواحد، متخطيا لاعبي الفئة الأولى، والمقدرة بـ9 ملايين.

وقامت اللجنة بإعطاء فتحي مهلة لمدة 48 ساعة للرد على العرض، بعدما طلب مهلة للتفكير ودراسة الأمر، خاصة أنه تلقى عرضا مغريا من نادي بيراميدز، بمقابل مالي أعلى إلى جانب الرغبة في الحصول على خدماته لمدة 3 مواسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلبات فتحي بوابة الفجر الفجر الأهلي أخبار الاهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

إيناس عزالدين تهاجم وزارة الصحة: حميات امبابة فيها أبراص (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ ساعتين

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كواليس أزمة الأهلي وأحمد فتحي بسبب تجديد التعاقد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يصدم أحمد فتحي

مؤمن زكريا يشترط "الكاش" لتجديد تعاقده مع الأهلي

أخبار الأهلي اليوم: الموافقة على بيع نجم الفريق.. نجم الأهلي مطلوب في الزمالك.. والشيخ يحسم مصيره من الرحيل

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

الأهلي يحسم موقفه النهائي من إستمرار رمضان صبحي

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

08:28 م

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

08:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية