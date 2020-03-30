كواليس أزمة الأهلي وأحمد فتحي بسبب تجديد التعاقد





أوضح مصادر مقربة من النادي الأهلي، عن كواليس الخلاف الذ نشب بين أحمد فتحي ولجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح، اليوم، خلال جلسة تجديد التعاقد.





وأكد المصدر، على أن الأهلي قدم عرضا لفتحي لتجديد تعاقده لمدة موسمين، مقابل 10 ملايين جنيه في الموسم، ومليون جنيه إضافية مقابل الإعلانات، ليكون إجمالي ما يحصل عليه في الموسمين 22 مليونا.





كما أوضح، أن الخلاف بين فتحي ولجنة التخطيط نشب بينهما، نظرا لرغبة اللاعب في الحصول على قيمة عقد بقيمة 22 مليون جنيه كاملة دون خصم الضرائب منها، والمقدرة بنحو 5 ملايين جنيه.





وأشار إلى أن لجنة التخطيط رفضت طلب فتحي، خاصة أن النادي اتبع هذا الأسلوب مع كل اللاعبين، حيث يتضمن العقد قيمة الضرائب، فضلا عن منح اللاعب 10 ملايين في الموسم الواحد، متخطيا لاعبي الفئة الأولى، والمقدرة بـ9 ملايين.





وقامت اللجنة بإعطاء فتحي مهلة لمدة 48 ساعة للرد على العرض، بعدما طلب مهلة للتفكير ودراسة الأمر، خاصة أنه تلقى عرضا مغريا من نادي بيراميدز، بمقابل مالي أعلى إلى جانب الرغبة في الحصول على خدماته لمدة 3 مواسم.



