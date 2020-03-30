النائب العام السعودي: على المواطنين اتباع قرارات الدولة





وثمَّن النائب العام، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بالرعاية الطبية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وأنه بهذا الأمر الكريم أسَّس مرحلة جديدة من تعزيز العُمق الإنساني، ورسَّخ القِيم المتعلقة بجوهر كرامة وصحة الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يدلل بيقين تام على حرص خادم الحرمين على صحة الإنسان سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى مخالفاً لنظام الإقامة، وهو نتاج نظرته السديدة وحنكته وحكمته وخبرته، في أن يحظى جميع المرضى بأعلى المعايير الطبية، دونما تمييز، وإيلاء حقوق الإنسان بالرعاية والعناية.

وثمّن النائب العام، ما حمله هذا الأمر من معانٍ تعزز الإيمان بالكرامة الآدمية وتبعث إلى التفاؤل، وتغرس روح التكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته وبذل الجهود والطاقات واستنفارها، وأنه رسالة سامية، ومنهج واضح تنتهجه القيادة الرشيدة في بذل أقصى درجات الوقاية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً، مشيراً إلى أن المملكة تعد بين الدول الـ10 الأوائل في إجراء اختبارات التشخيص.

كما أكد في مؤتمر صحفي له من العاصمة السعودية الرياض، أن على الجميع الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منوهاً إلى أنه لا أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء القاتل.





وعن لقاح أو علاح للجائحة الدولية، لفت الربيعة إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي علاج معتمد أو ثابت لكورونا، مشيراً إلى أن كل اللقاحات المتداولة تحتاج إلى فترة تجريب.





أكد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على ضرورة اتباع الجميع لقرارات وتعليمات مؤسسات الدولة لضمان صحتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشيراً إلى مُضي النيابة العامة في تعزيز جميع سبل الوقاية من فيروس كورونا والإسهام بفاعلية في تقديم أعمالها عن بُعد، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.