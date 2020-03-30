مفاجأة بشأن المبلغ الموجه إلى "الصحة" خلال مارس لمواجهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:59 م
وزير المالية
وزير المالية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن وزارة الصحة حصلت على 4 مليارات جنيه؛ للتعامل مع فيروس كورونا، كدعم إضافي خلال شهر مارس فقط، معقبًا: "كل يوم بمضي على طلبات قد كدة لمواجهة فيروس كورونا، والأولوية في هذه المرحلة لوزارة الصحة".

ولفت "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، إلى أن مصر تسدد التزاماتها المالية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري جيد، ولكن هناك تخبط خلال الفترة الراهنة في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 150 حالة

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وفاة سيدة 44 عاما

بينما أردف المتحدث أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، وأنها توفت فور وصولها المستشفى.

حالات مستشفى العزل تخضع للرعاية 

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المتحدث ذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

لم نرصد أي حالات

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

في حين لفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مواجهه كورونا مصابين كورونا بفيروس الصحة العالميه 50 حالة

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 21 ساعة

كواليس أزمة الأهلي وأحمد فتحي بسبب تجديد التعاقد

منذ أقل من ساعة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إيناس عزالدين تهاجم وزارة الصحة: حميات امبابة فيها أبراص (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

منذ ساعتين

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

علاء مقلد يشيد بطفرة مرتضي منصور في الزمالك

08:28 م

الذباب والناموس والأبراص بجواري.. إيناس عز الدين تستغيث بوزيرة الصحة

08:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية