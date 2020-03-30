وفيات فيروس كورونا تتخطى 35 ألف حالة عالميًا





يستمر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في التمدد أكثر في أكثر؛ حيث تخطى عدد الوفيات 35 ألف حالة وفاة حدول العالم، ومنها حوالي 75% في أوروبا، " 35,905 حالات وفاة بالفيروس حول العالم، 26,076 منها في أوروبا"، منذ تسجيل أول إصابة به في شهر ديسمبر الماضي في الصين، وفقًا لما نقتله وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".





هذا وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات مع 11,591 حالة، تليها إسبانيا مع 7,340 حالة ثم الصين 3,304 حالات، وفرنسا 3,024 حالة.





كما يشار إلى أن فرنسا قد تخطت اليوم الاثنين، حاجز ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3,024 حالة وفاة، بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الفيروس.





وتخطّت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفاً في 183 بلداً ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.



