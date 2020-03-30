ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في روسيا
الإثنين 30/مارس/2020 - 09:44 م
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بـ"وفاة 4 مصابين سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية".
كما لفت المركز إلى أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 76 و88 عاما، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والأوعية، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد العزل الصحي الذاتي من قبل السكان في موسكو.
وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 768 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى حوالي من 37 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 160 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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