ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في روسيا





أعلنت السلطات الصحية في روسيا، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.





وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بـ"وفاة 4 مصابين سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية".





كما لفت المركز إلى أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 76 و88 عاما، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والأوعية، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد العزل الصحي الذاتي من قبل السكان في موسكو.





وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.



