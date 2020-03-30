أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 30 مارس: زيدان يطرد 5 لاعبين من أجل ضم الساحر.. صفقة جديدة على رادار الريال.. صراع جديد مع برشلونة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 30 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد على ضم الجوهرة البرازيلية إيجور جوميز نجم ساوباولو البرازيلي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- خبر سار لريال مدريد بشأن نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تلقى خبراً ساراً بعودة نجم الفريق الإسباني ماركو أسينسيو إلى المشاركة مع الفريق والبدء في التدريبات الجماعية منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أسينسيو كان قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته أمام آرسنال في الفترة التحضيرية للفريق في الصيف الماضي وذلك ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو أصبح جاهزًا للعودة والمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مباريات في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في حال استكمال الموسم في شهر مايو المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الإسباني سيشارك مباشرة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد العودة إلى التدريبات مرة أخرى وأن هذا لن يحدث في أقل من 14 يومًا بسبب العزل الصحي المفروض في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أسينسيو لن يشارك في المباريات مباشرة ولكن سيتم تقييم حالته الذهنية في التدريبات ورفع لياقته قبل تحديد موعد مباراته الأولى.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو تعرض لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم وتحديدًا منذ 251 يومًا وخضع بسببها لعملية جراحية وهو يعمل الآن على استعادة كامل لياقته البدنية في تدريبات خاصة في المنزل.





- صراع إنجليزي إسباني على جوهرة إسبانيول

أفادت تقارير صحفية إسبانية بريطانية بأن قطبي كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد ينافسون تشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم الصاعد نيكولاس ميلامد نجم إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن صحيفة ذا صن البريطانية أن ميلامد البالغ من العمر 18 عامًا نال اهتمامات مسئولي برشلونة وريال مدريد عقب مشاركته الأولى مع الفريق الأول في إسبانيول أثناء مواجهة لوسيرن السويسري في بطولة الدوري الأوروبي في أغسطس الماضي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميلامد شارك لمدة 34 دقيقة أمام لوسيرن لكن لم تسنح أمامه فرصة للمشاركة مع إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم ليكتفي بالمشاركة مع فريق الشباب ي النادي الذي لعب معه 26 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية نقلا عن الصحيفة البريطانية أن ميلامد دخل دائرة اهتمامات تشيلسي الإنجليزي أيضاً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميلامد لديه شرطا جزائياً في عقده مع إسبانيول تبلغ قيمته ثمانية مليون يورو مشيرة إلى أن الوضع المتأزم الذي كان يعاني منه إسبانيول قبل توقف مباريات الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ربما يصعب من مهمة الفريق الكاتالوني في الاحتفاظ بنجمه.





- كاسانو يسرد موقف مثير مع الظاهرة رونالدو

سرد الإيطالي أنطونيو كاسانو موقف مثير كان بطله الظاهرة البرازيلية رونالدو عندما كان يلعب معه في ريال مدريد في موسم 2006/2007.

وخاض كاسانو موسمين في ريال مدريد وزامل رونالدو على مدار موسم ونصف لكنه لم يشارك كثيراً وانخفض مستواه بشكل مفاجئ بسبب عدم التزامه بالتدريبات ولعب مع الملكي 29 مباراة وسجل له 4 أهداف فقط.

وأكد كاسانو أنه كان مؤمناً أن رونالدو هو أفضل لاعب في عالم كرة القدم حتى جاء ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي تمكن من التفوق عليه.

وقال كاسانو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية :"كنا مهزومين في ملعبنا بهدف نظيف وخلال الاستراحة بين الشوطين، قرر المدرب استبدال رونالدو وإشراك فان نيستلروي بدلا منه".

واختتم كاسانو تصريحاته قائلاً :"رونالدو أوقفه وقال له (لا، ستخرجني في أول 15 دقيقة إن لم أسجل هدفين). وبعد مرور 15 دقيقة، أصبحت النتيجة 2-1 وسجل رونالدو هدفين، حينها قلت أنه لو كان هناك إله لكرة القدم فهو رونالدو ثم اكتشفت أن ميسي تفوق عليه".





- في عيد ميلاده.. راموس يعلق على اللقب العاشر له في دوري أبطال أوروبا

علق الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني والذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين اليوم على هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى أتلتيكو مدريد في عام 2014 والذي بفضله حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "لقد مرت خمس سنوات ولكن يبدو الأمر كأنه أمس، كرة القدم تمر بسرعة كبيرة والإثارة لا تتوقف".

وأضاف:"هذا الهدف غير تاريخ نادينا لأننا لم نفز بدوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة، عمليًا في المباراة كل شيء كان قد ضاع، بعد ذلك الهدف أخبرت أمي أنني يمكن أن أموت بسلام، أعتقد أنه الأفضل في مسيرتي".

وتابع:"أنا شخص متفائل جدًا، دائمًا يمكن فعل أي شيء حتى اللحظة الأخيرة، كانت كرة رائعة من مودريتش، لم أسدد الكرة برأسي لقد لعبتها بروحي، كاسياس كان سعيد جدًا".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً:"سيكون هدفًا سيسجل في كتب التاريخ، إنه عمل جماعي وقدمنا الكثير من التضحيات في هذه المباراة، كان علي أن أسجل هذا الهدف لكننا سندخل التاريخ كفريق ليس فقط بسبب هدف راموس".





- بنزيما يسخر من نجم منتخب فرنسا

انتقد الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني من مواطنه أوليفيه جيرو وسخر منه وذلك في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ووجه أحد المتابعين سؤالاً لبنزيما عن الأقوى هو أم جيرو، ليرد نجم ريال مدريد قائلاً:"لا يمكن الخلط بين سيارة الفورمولا وان والكارتينج، أنا مثل سيارات الفورمولا وان".

وأضاف:"هو لديه وظيفته، يفعل ما يريد يسجل الأهداف التي يريدها، هو لديه مسار وأنا لدي مسار، أنا لا أفكر فيه".

وتابع:"بالإضافة إلى ذلك، أسلوب لعبه يناسب المنتخب الفرنسي، هو جيد بسبب وجود لاعبين مثل كيليان مبابي وبنزيما الذان يتميزان بالسرعة والتمرير الحاسم، يسمح لهم بالتحرك".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلاً:"ما يفعله ليس مدهشًا أو رائعًا لكن لديه أسلوبه. وبصرف النظر عن ذلك، هل يحب الجميع كيف يلعب؟ لا أدري، لا أعرف، لكنها تعمل بشكل جيد للمنتخب الفرنسي".





- برشلونة ينافس ريال مدريد على خليفة كاكا

كشفت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي دخل في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد على ضم موهبة برازيلية شابة ويؤكد الكثيرون أنه (كاكا الجديد).

وأكدت شبكة بي إن سبورتس العالمية أن الموهبة الشابة هو البرازيلي إيجور جوميز البالغ من العمر 21 عامًا ويلعب في خط الوسط في ساو باولو البرازيلي ولفت أنظار كبار أندية أوروبا في الفترة الماضية عن طريق آداؤه المميز.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنّه بعد اهتمام ريال مدريد بضم النجم الشاب فإن هناك رغبة أيضًا من طرف برشلونة للحصول على خدمات جوميز المميز وهو ما سيشعل صراعًا ثنائيًا بين الطرفين لحسم الصفقة.

وأفادت الشبكة العالمية بأن ساو باولو قام بتصعيد جوميز إلى الفريق الأول في عام 2018 وشارك في الفترة الماضية وأنه شارك في 44 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

وذكرت الشبكة العالمية أن إيجور يعتبر لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل، حيث يشارك مع فئة منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي وشارك مؤخرًا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الصيف من العام المقبل.





- لاعب جديد يدخل حسابات ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف

دخل اللاعب الفرنسي الشاب كامافينجا لاعب وسط نادي ستاد رين الفرنسي حسابات نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط وسط الفريق الملكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" أن هذا التوقيعٌ سوف ينافس كاسيميرو في خط وسط النادي الملكي حيث أن الصيف الماضي قام ريال مدريد بتعزيز فريقه والتعاقد مع عدة لاعبين أبرزها هازارد، ومع ذلك تم إهمال خط الوسط، فبعد رحيل يورينتي لم يتبقى سوى اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو وحيدا في خط وسط النادي المرينجي".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"لم يكن هناك خيار آخر بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، فهو يعتمد اعتماد كلّي على كاسيميرو، حيث لعب البرازيلي في 21 مباراة متتالية، إلى ان استراح ضد فالنسيا في 15 ديسمبر، ويُعد البرازيلي مهمًّا، فقد لعب في 35 مباراة مع ريال مدريد من أصل 39، فهو اللاعب الأكثر استخدامًا".

يذكر أن نادي ريال مدريد قرر الاستغناء عن لاعب وسط الفريق يورينتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حيث انتقل اللاعب إلى صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.





- نجم ريال مدريد مطلوب فى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم ريال مدريد اللاعب الكرواتى لوكا مودريتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يريد ضم لاعب الوسط الكرواتى لوكا مودريتش من فريق ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 34 عام، أصبح قريب من الرحيل عن الريال بعد سنوات عديدة قضاها بين جدران سانتياجو بيرنابيو.

ويري فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز أن مودريتش يمكنه إحداث طفرة فى وسط ملعب تشيلسي فى حال ضمه خلال الفترة القادمة.





5 لاعبين مهددين بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف

أبلغ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رغبته في رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وتدعيم الفريق ببعض اللاعبين في الميركاتو.





ويرى زيدان أن هناك بعض اللاعبين في الفريق لا يستحقوا الاستمرار مع النادي الأبيض في الموسم المقبل، وذلك بعد المستويات التي قدموها خلال الموسم الجاري.



