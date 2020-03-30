وزير التعليم العالي يحسم الأمر بشأن امتحانات طلاب الجامعات

غير محتمل أن ينتقل الطالب إلى المرحلة التالية من دون امتحانات





تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن موعد امتحانات الجامعات، قائلًا إنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث خلال شهرين، متابعًا: "محدش من الطلاب هينزل من بيته وإحنا عندنا أي احتمال إن يكون في خطر على صحته".





وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "نمر بفترة غير مسبوقة في تاريخ الأمة، ونضع جميع الاحتمالات أمام أعيننا، ولكن ليس هناك أي احتمال أن ينتقل الطالب إلى المرحلة التالية من دون امتحانات ومن دون استكمال المقرر الدراسي".





وأشار إلى أن جامعة القاهرة، بها أكثر من 4 آلاف مقرر، معظمها متوفر إلكترونيًا، وأنه لن يتم إلغاء أجزاء من مناهج العام الدراسي، وأن 75% من الطلاب يتفاعلون مع المناهج إلكترونيًا، مضيفًا أن ما لم يدرسه الطالب في الثانوية العامة سيدرسه في الجامعات.



